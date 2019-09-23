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Общество

В Псковской области области отопительный сезон начался досрочно

С сегодняшнего дня в Псковской области начали подключение жилых домов к отоплению. Об этом глава региона Михаил Ведерников написал в своем аккаунте в Instagram.

«В связи с низкой температурой воздуха и многочисленными обращениями граждан еще в пятницу дал указание начать отопительный сезон досрочно, а не ждать плановой даты - 1 октября. Сегодняшний рабочий день начал с доклада профильного заместителя и председателя комитета о ходе выполнения работ. В первую очередь тепло начали подавать в детские сады, школы, больницы и соцучреждения. С сегодняшнего дня начали подключение жилых домов», - сообщил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что подключение отопления планируется произвести быстро.

«Постараемся подключить отопление в максимально короткие сроки», - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что во все микрорайоны Пскова подадут тепло 24 сентября. В Пскове отопительный сезон начнётся уже 24 сентября, так как среднесуточная температура на улице в областной столице в течение пяти суток снижалась до +8 градусов.

Также отмечалось, что в  Великих Луках отопительный сезон начался 23 сентября. При этом по результатам проверки тепловые сети Великих Лук были готовы к подаче отопления ещё 16 сентября.

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