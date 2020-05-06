Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей

15:49, 06 мая 2020, ПАИ

Участники рынка интернет-торговли считают, что дистанционные покупки и после карантина будут постоянной практикой у псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Псковская правда».

От коронавируса и связанных с ним ограничительных мер пострадали многие сферы бизнеса. Но для некоторых направлений карантин и самоизоляция населения стали скорее новой возможностью для роста. Например, в связи с закрытием офлайновых торговых точек всё больше покупок совершается в интернет-магазинах, а значит, увеличивается объем работы у сервисов доставки. Но всё ли так хорошо на рынке интернет-торговли? Ведущие представители этой сферы рассказали, как идут дела, и даже сделали прогнозы насчёт дальнейшего развития онлайн-торговли.

Подробности читайте в статье на сайте «Псковской правды».

Некоторые транспортные компании увеличили объемы отправок в Псковскую область почти вдвое, другие – терпят убыток. Заказывать еду на дом во время карантина псковичи стали чаще. Количество доставок выросло на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.