Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин

16:00, 06 мая 2020, ПАИ

Мужчины болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 чаще, чем женщины. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы под председательством президента Владимира Путина 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава ведомства отметил, что чаще тяжёлые формы заболевания встречаются у пациентов старше 65 лет, а особенно тяжело инфекцию переносят страдающие сахарным диабетом и ожирением.

Михаил Мурашко отметил, что в стационарах страны находится около 80 тысяч человек с подозрением на коронавирус, 1133 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей.

Минздрав привлёк к борьбе с коронавирусом около 41 тысячи студентов-ординаторов. «Студенты в красной зоне работают добровольно, все они прошли подготовку», – подчеркнул Михаил Мурашко. При этом более 110 тысяч врачей оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и среди медиков более 5 тысяч волонтёров.

Также министр рассказал, что выпускаются многоразовые костюмы для медицинских работников, идёт исследование и оценка иммунитета медиков. Кроме этого, активно ведётся поиск лекарств, а ряд препаратов «показывают эффективность».

Михаил Мурашко добавил, что дефицит коек для больных коронавирусом отсутствует. С момента начала распространения эпидемии в России коронавирусом заразились 165 929 человек, умерли 1537.