10 559 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

10:43, 06 мая 2020, ПАИ

За сутки в России зафиксировали 10 559 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирус обнаружили в 82 регионах. Из числа зараженных у 40,9% не было клинических проявлений болезни. За сутки умерли 86 человек, выздоровели 1462.

С момента начала распространения эпидемии в России коронавирусом заразились 165 929 человек, умерли 1537. Полностью выздоровели 21 327 человек. Сегодня, 6 мая, Владимир Путин проведёт очередное совещание по коронавирусу. В Псковской области после коронавируса выздоровели 34 человека, всего в регионе 252 заболевших.