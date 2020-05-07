Около 2 млн личинок щуки выпустили в водоёмы Псковской области

10:01, 07 мая 2020, ПАИ

6 мая под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству при участии специалистов подведомственных научно-исследовательских учреждений и Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» почти 2 млн личинок щуки выпустили в водоемы Псковской области в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания хозяйственной деятельностью предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В частности, сообщается, что 1 млн 520 тыс. личинок щуки отправились в озеро Жижицкое и 373 тыс. — в Калацкое.

По словам специалистов, в Псковской области щука активно вылавливается при осуществлении промышленного рыболовства, а также рыбаками-любителями. Для поддержания ее промысловых запасов в регионе на протяжении последних лет существенно восполняется численность крупных хищников.