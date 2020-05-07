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Общество

Из-за тренировочных сборов по ралли закроют дороги в четырёх районах Псковской области

С 10 по 14 мая из-за тренировочных сборов по авторалли будут закрыты дороги в четырёх муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Бежаницком, Новоржевском, Пустошкинском и Себежском районах будет прекращено движение транспорта по дорогам общего пользования регионального значения.

Для движения транспорта временно будут закрыты участки дорог:

Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района – 10 мая с 10:00 до 18:00.

Новоржев – Кудеверь от деревни Луневка до деревни Гром и от деревни Тарасово до деревни Самсониха Новоржевского района – 11 мая с 10:00 до 18:00.

Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Андрохново до деревни Забеги и от деревни Красное до деревни Щукино Пустошкинского района – 13 мая с 10:00 до 18:00.

Максютино – Родионово от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района – 14 мая с 10:00 до 18:00.

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