Россия стала пятой в мире по числу заражённых коронавирусом

11:14, 07 мая 2020, ПАИ

Россия обошла Францию и Германию и вышла на пятое место по числу заразившихся коронавирусом в мире, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент в России зарегистрировано 177 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, во Франции – 174 191, в Германии – 168 162. В то же время по сравнению с этими странами Россия имеет низкую смертность от коронавируса – 1625 человек, тогда как во Франции и Германии от коронавируса умерло 25 809 и 7 275 соответственно.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 1,3 млн пациентов выздоровели, более 265 тысяч – скончались.