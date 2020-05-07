На единовременную выплату ветеранам Псковской области Пенсионный фонд направил более 600 млн рублей

11:18, 07 мая 2020, ПАИ

Более 600 млн рублей направил Пенсионный фонд на единовременную выплату ветеранам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Выплата к 75-летию Победы предоставлена беззаявительно, на основе имеющихся данных Пенсионного фонда.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получили 6 574 жителя региона, в число которых вошли инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников войны.

По 50 тысяч рублей получили 2999 жителей региона. 643 млн. рублей были направлены «Почте России» и кредитным организациям, которые осуществили доставку денежных средств еще в апреле.

Единовременная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг. Такую выплату в Псковской области получат более 360 человек.