На единовременную выплату ветеранам Псковской области Пенсионный фонд направил более 600 млн рублей
Более 600 млн рублей направил Пенсионный фонд на единовременную выплату ветеранам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.
Выплата к 75-летию Победы предоставлена беззаявительно, на основе имеющихся данных Пенсионного фонда.
Выплату в размере 75 тысяч рублей получили 6 574 жителя региона, в число которых вошли инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников войны.
По 50 тысяч рублей получили 2999 жителей региона. 643 млн. рублей были направлены «Почте России» и кредитным организациям, которые осуществили доставку денежных средств еще в апреле.
Единовременная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг. Такую выплату в Псковской области получат более 360 человек.