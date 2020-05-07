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Общество

Жители России могут бесплатно установить на гудок песни военных лет

Псковичи могут присоединиться к всероссийской акции «Ура Победе!». Мобильные операторы предлагают своим абонентам установить в качестве рингтона или гудка песни военных лет. Об акции «Ура Победе!» сообщается на сайте, посвящённом 75-летию Великой Победы.

Набрав бесплатный номер 1945, можно предварительно прослушать и установить в качестве гудка и звонка своего телефона одну из мелодий песен военных лет.

Это возможно, если вы являетесь абонентом «Билайн», «Волна»,  «Мобайл»,  «Крымтелеком»,  «Мегафон»,  «МТС»,  «Ростелеком»,  ТЕЛЕ2,  «Севмобайл»  и WIN MOBILE.

В каких масштабных онлайн-акциях ко Дню Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.

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