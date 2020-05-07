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Общество

За нарушение ограничений суда отбывшей наказание псковичке снова грозит тюрьма

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, нарушившая установленные судом ограничения после освобождения из заключения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

После отбытия наказания в отношении 29-летней жительницы Пскова был установлен административный надзор сроком на 3 года 6 месяцев с установлением ограничений: обязательная явка 4 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания; запрещение пребывания вне жилого помещения или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в определенное время суток с 23:00 до 6:00; запрет посещения мест проведения массовых и иных мероприятий развлекательного характера и участия в указанных мероприятиях; запрет выезда за пределы территории города Пскова без разрешения органов внутренних дел. Но женщина покинула место своего жительства и не проживала в нём в период времени с 10 декабря 2019 до 17 февраля 2020.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 314.1 УК РФ, которая предусматривает  наказание в виде  лишения свободы сроком до одного года. 

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

 

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