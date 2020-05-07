В Москве количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число госпитализаций

14:58, 07 мая 2020, ПАИ

В столице России число выписанных пациентов, вылечившихся после коронавируса, за сутки впервые превысило количество госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится», - сказала вице-мэр.

В Москве пациенты с коронавирусом проходят лечение в 72 федеральных, городских и частных стационарах.

В Псковской области выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 41 человек, умерли – восемь.