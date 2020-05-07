Михаил Ведерников: В Псковской области прогнозируемый показатель заболеваемости коронавирусом

15:29, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области наблюдается устойчивый рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 7 мая число заразившихся достигло 270 человек. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с медиками региона 7 мая.

По словам главы региона, такой показатель по заболеванию коронавирусом — не плохой и прогнозируемый: «Мы предполагали, что у нас количество заболевших от недели к неделе будет удваиваться, так что это не плохой результат».

Главной угрозой Михаил Ведерников по-прежнему считает возможность вспышки заболевания коронавирусом в организациях здравоохранения. Губернатор напомнил о поручении проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил об указе президента РФ Владимира Путина о допвыплатах врачам. «Я со своей стороны обещал, что при необходимости мы этот список дополним региональными мерами поддержки. Указ президента действует с 6 мая, но первый случай заболевания у нас фиксируется 15 марта», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников предложил ввести выплаты всем медработникам, которые заболели коронавирусом, с 15 марта без исключений, предполагается, что они получат выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей.