50 тысяч рублей выплатят заболевшим коронавирусом медикам в Псковской области

16:07, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области медикам, которые заболели коронавирусом, будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками региона 7 мая.

Ранее губернатор заявил, что в Псковской области наблюдается устойчивый рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 7 мая число заразившихся достигло 270 человек.

Главной угрозой Михаил Ведерников по-прежнему считает возможность вспышки заболевания коронавирусом в организациях здравоохранения. Губернатор напомнил о поручении проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.