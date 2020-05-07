Ограничения в Москве продлили до 31 мая

16:27, 07 мая 2020, ПАИ

В Москве до 31 мая продлили введённые ограничения. Соответствующий указ разместил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничения по работе сфер услуг, культуры, образования и спорта продлятся до конца месяца. Мэр также отметил, что пока рано открывать рестораны и театры.

С 12 мая в Москве также вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Носить их нужно будет на работе, в магазинах и торговых центрах. В любом общественном транспорте, в том числе в такси.

В России за последние сутки количество заражённых коронавирусом увеличилось на 11 213 человек. Заболевшим коронавирусом медикам в Псковской области выплатят по 50 тысяч рублей.