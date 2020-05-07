Миллиардер предсказал рост цены на нефть до 100 долларов за баррель

20:57, 07 мая 2020, ПАИ

Египетский миллиардер, глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис предсказал рост цены на нефть до 100 долларов за баррель через 18 месяцев, пишет РИА Новости.

Нагиб Савирис предположил, что Москва и Эр-Рияд знали о грядущем падении цены на чёрное золото, но усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента», а затем дождаться роста до 50 или 60 долларов за баррель. «Полагаю, это было просчитано», – сказал он.

Как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти, Псковскому агентству информации рассказал директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев.