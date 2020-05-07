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Общество

1540 военнослужащих заразились коронавирусом в России

Количество заразившихся коронавирусом с марта по 7 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3 313 человек, из них 1540 служащих в Вооружённых силах РФ, говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном 7 мая.

Также коронавирус выявлен у 195 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 205 случаев заражения и 373 случая – среди гражданского персонала.

Из числа военнослужащих четверо находятся в тяжёлом состоянии, ещё девять – в состоянии средней тяжести, остальные переносят заболевание без симптомов.

Среди военнослужащих ВС РФ выздоровело 221 человек, снято с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 1 954 человека.

Кроме этого, среди военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов выздоровело 272 человека, снято с контроля медиков 1 744 человека. Среди воспитанников довузовских учреждений Минобороны выздоровело 113 человек, из числа гражданского персонала Минобороны – 35 человек.

В Псковской области коронавирусом заразилось 270 человек, в России – 177 160.

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