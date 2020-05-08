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Общество

Засуха угрожает ряду регионов России – Гидрометцентр

В Гидрометцентре заявили, что ряду регионов России угрожает засуха. Исправить ситуацию с урожаем в этих субъектах может май, пишет ТАСС.

Условия для почвенной засухи сформировались в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Крыму и Краснодарском крае из-за дефицита осадков весной. Исправить ситуацию может достаточное количество осадков в мае, уверен руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Из-за малого количества осадков формируются условия для почвенной засухи. Метеорологи в свою очередь не дают поспешных прогнозов по урожайности из-за того, что май является ключевым месяцем. Если выпадает достаточное количество осадков, то это существенно изменит текущую ситуацию.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал рекордно жаркий год. При этом неделя с 4 по 10 мая в России ожидается аномально тёплой.

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