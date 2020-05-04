Аномально тёплая неделя ожидается в России

08:59, 04 мая 2020, ПАИ

В России ожидается аномально тёплая неделя. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Жителей европейской части России и Зауралья ожидает аномальное тепло на неделе с 4 по 10 мая. В центральных регионах температура превысит норму на 4-5 градусов. В Сибири – на 6-8 градусов. Аномально тепло будет на юге страны и на Северном Кавказе.

С 6 мая тепло придёт на Урал и в Западную Сибирь. Серьёзная опасность лесных пожаров будет сохранена в Туве, на Алтае и в Прибайкалье.