В Пскове и Псковском районе выдали первые сертификаты на маткапитал за первенца

09:18, 08 мая 2020, ПАИ

10 сертификатов на материнский капитал за первого ребёнка уже выдали жителям Пскова и Псковского района. Об этом сообщается на сайте администрации района.

- На сегодняшний день 23 молодые семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребёнок, обратились в управление Пенсионного фонда за получением сертификата на материнский капитал, 10 сертификатов уже выдано, - рассказал начальник Управления ПФР в Пскове и Псковском районе Алексей Ерёмин.

В этом году сумму господдержки семей увеличили, также появились новые возможности использования материнского капитала, срок действия программы продлили до конца 2026 года.

Кроме того, в 2020 году материнский капитал был проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. Проверить и размер капитала, и его остаток после частичного использования можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

С середины апреля из-за распространения коронавируса сертификаты оформляются автоматически, без заявлений.