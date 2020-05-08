0
11:02
Александр Котов стал гостем ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11:01
8 мая 1945 года: подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
10:46
Дача сгорела в Новосокольническом районе
10:32
Михаил Ведерников рассказал о введении дневных автобусов
10:32
Михаил Ведерников: Если где-то не отключат отопление – пишите главам, не достучитесь – мне
10:32
Михаил Ведерников – о запрете примерки одежды в магазинах: Это не бред
10:32
Михаил Ведерников – о работе «наливаек»: С теми, кто пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся
Еще новости
Общество

В Пскове и Псковском районе выдали первые сертификаты на маткапитал за первенца

Первые сертификаты за первенцев уже получили псковские семьи. Фото: Андрей Степанов.

10 сертификатов на материнский капитал за первого ребёнка уже выдали жителям Пскова и Псковского района. Об этом сообщается на сайте администрации района.

- На сегодняшний день 23  молодые семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребёнок, обратились в управление Пенсионного фонда за получением сертификата на материнский капитал,  10 сертификатов уже выдано, - рассказал начальник Управления ПФР в Пскове и Псковском районе Алексей Ерёмин.

В этом году сумму господдержки семей увеличили, также появились новые возможности использования материнского капитала, срок действия программы продлили до конца 2026 года.

Кроме того, в 2020 году материнский капитал был проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. Проверить и размер капитала, и его остаток после частичного использования можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

С середины апреля из-за распространения коронавируса сертификаты оформляются автоматически, без заявлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Александр Котов стал гостем ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)
08 мая 2020
Александр Котов стал гостем ПАИ-live (ПРЯМОЙ ЭФИР)
8 мая 1945 года: подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
08 мая 2020
8 мая 1945 года: подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Дача сгорела в Новосокольническом районе
08 мая 2020
Дача сгорела в Новосокольническом районе
Михаил Ведерников рассказал о введении дневных автобусов
08 мая 2020
Михаил Ведерников рассказал о введении дневных автобусов
Михаил Ведерников: Если где-то не отключат отопление – пишите главам, не достучитесь – мне
08 мая 2020
Михаил Ведерников: Если где-то не отключат отопление – пишите главам, не достучитесь – мне
Михаил Ведерников – о запрете примерки одежды в магазинах: Это не бред
08 мая 2020
Михаил Ведерников – о запрете примерки одежды в магазинах: Это не бред 1
Михаил Ведерников – о работе «наливаек»: С теми, кто пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся
08 мая 2020
Михаил Ведерников – о работе «наливаек»: С теми, кто пытается нарушать закон, мы в ближайшее время разберёмся
В Псковской области оштрафовали священников, проводивших богослужения с участием прихожан
08 мая 2020
В Псковской области оштрафовали священников, проводивших богослужения с участием прихожан

Идет загрузка...