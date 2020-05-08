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Общество

Сотрудники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник сегодня, 8 мая, отмечают сотрудники и ветераны оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Символичная дата празднования приурочена ко дню создания оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Это значимое событие произошло 8 мая 1935 года.

В этот день по традиции чествуют всех, кто посвятил свою жизнь оперативной работе - такому сложному и ответственному направлению деятельности, зачастую связанному с риском для жизни и повышенными нагрузками. В этот день нельзя не вспомнить о ветеранах службы, которые внесли большой вклад в развитие оперативной службы УИС, были преданы профессии, оказывали помощь в подготовке достойной смены, проявляли себя настоящими профессионалами.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области сердечно поздравляет сотрудников и ветеранов службы с 85-летием со дня создания оперативных подразделений УИС. Ветеранам пожелали здоровья, благополучия, а также успехов и всего самого доброго.

8 мая также отмечается Всемирный день Красного Креста.

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