Надежда Рагозина: Одного ФАПа на район сейчас достаточно

12:28, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области идея с фельдшерско-акушерскими пунктами родилась и стала воплощаться ещё до того, как появилась централизованно в нацпроектах. И имеющегося количества ФАПов в области сейчас достаточно. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

«В каждой межрайонной больнице ещё до нацпроекта был мобильный ФАП. Нацпроекты помогли лишь расширить количество», - рассказала Надежда Рагозина.

По словам зампредседателя комитета по здравоохранению, ФАПами укомплектованы все районы.

«Больше пока расширять парк не планируем. Одного ФАПа на один район сейчас достаточно», - сказала она.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал недовольство по поводу до сих пор не открывшегося фельдшерско-акушерского пункта. Об этом он заявил во время совещания по реализации национальных проектов 16 апреля.