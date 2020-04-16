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Общество

Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт. Фото ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал недовольство по поводу до сих пор не открывшегося фельдшерско-акушерского пункта. Об этом он заявил во время совещания по реализации национальных проектов 16 апреля.

«Есть председатель комитета, есть вице-губернатор, цена вопроса 100-120 тысяч рублей, и мы не можем запустить фельдшерско-акушерский пункт», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что не хотел бы, чтобы сотрудники проектного офиса «Команды 2018» выезжали на площадку с лопатами, и напомнил, что подобные вопросы решаются на уровне председателя комитета, а не губернатора.

Еще раз глава региона напомнил: все нацпроекты - это абсолютный приоритет в работе.

«Других стратегических задач нет.  От этой работы зависит отношение к Псковской области на федеральном уровне.  Мы столько трудов приложили к тому, чтобы действительно нас правительство видело, слышало и имело желание помогать», - сказал он. 

Губернатор во время совещания был поражён несогласованностью работы псковских чиновников.

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