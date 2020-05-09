Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы

15:52, 09 мая 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил православных жителей Псковской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

«75 лет назад свершилась Великая Победа над нашествием неумолимой смертельной погибели, стремившейся уничтожить всю нашу страну, истребить наших дедов, наших отцов и матерей, нас самих, детей, внуков, всех наших потомков, – отметил владыка. – Чем же можно было остановить эту небывалую мощь смерти и разрушения? Победить смерть во все времена можно лишь одним. Готовностью к смерти и самою смертью. «Смертию смерть поправ». За победу над смертью, нависшую над всем человечеством, русский народ отдал двадцать семь миллионов жизней».

«В эти святые Пасхальные дни торжества Господа Иисуса Христа, Сына Божия, отдавшего Свою жизнь для победы над вечной смертью каждого из людей, поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения и с победой наших дедов и отцов в самой страшной из войн человечества – Великой Отечественной войне», – добавил митрополит Тихон.

9 Мая в Пскове на плацу 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове в закрытом формате прошёл торжественный митинг. Жителей региона также поздравил губернатор Михаил Ведерников.