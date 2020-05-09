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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 75-летием Великой Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«День Победы – важнейшая дата в истории нашей страны, – подчеркнул глава региона. – Это личный праздник каждой российской семьи, объединяющий все наши народы и поколения».

Михаил Ведерников отметил, что память об этом событии давно стала неотъемлемой частью национального сознания и культуры. «При этом у каждого региона своя история Великой Отечественной войны, собственное уникальное восприятие цены Великой Победы», – пояснил он.

Фото Дарьи Хватковой

«Из 45 городов воинской славы два находятся на территории Псковской области, – продолжил он. – Наша земля стала местом ожесточённых, немыслимых сражений, более 540 тысяч участников которых покоятся почти в 800 захоронениях и братских могилах. Практически каждый населённый пункт впоследствии восстанавливался руками двух поколений».

«Именно поэтому на Псковской земле сегодня особенно остро ощущается ценность мира и свободы, сила любви к родному дому, – сказал губернатор. – 9 Мая – день, когда мы с безграничным почтением отдаём дань памяти всем, кто защищал и поднимал нашу страну из руин войны».

«Низкий поклон каждому, кто внёс свой вклад в достижение Великой Победы! Уже 75 лет это поколение является примером доблести и мужества и останется им навсегда. Наша общая задача – сделать всё возможное, чтобы быть достойными его бессмертного подвига», – добавил он.

Михаил Ведерников пожелал жителям региона крепкого здоровья, душевных и физических сил, мира и благополучия.

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