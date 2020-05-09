Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы

17:01, 09 мая 2020, ПАИ

Онлайн-концерт организовали студенты Псковского государственного университета в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Молодые люди подготовили 11 номеров, сняли их на смартфоны, после чего объединили видеозаписи в единый концерт. Ректорат и директора всех институтов присоединились к проекту чтением стихотворения.

Увидеть концерт можно в социальных сетях и на официальном YouTube-канале вуза.