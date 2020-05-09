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Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы

Онлайн-концерт организовали студенты Псковского государственного университета в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Молодые люди подготовили 11 номеров, сняли их на смартфоны, после чего объединили видеозаписи в единый концерт. Ректорат и директора всех институтов присоединились к проекту чтением стихотворения.

Увидеть концерт можно в социальных сетях и на официальном YouTube-канале вуза.

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