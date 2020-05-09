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Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии под руководством начальника регионального управления полковника полиции Игоря Иванова возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, отдав дань памяти защитникам Родины, погибшим в годы войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и повышенной санитарной безопасности, добавили в пресс-службе.

9 Мая в Пскове на плацу 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в закрытом формате прошёл торжественный митинг. Жителей региона также поздравил губернатор Михаил Ведерников.

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