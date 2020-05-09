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Общество

Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

4 млн 55 тысяч 535 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные приводит портал worldometers.info. По состоянию на 9 мая скончались 277 тысяч 862 инфицированных пациента.

Наибольшее количество заражённых – в США (1 млн 327 тысяч 263 человека, скончалось 78 тысяч 805 человек), в Испании (262 тысячи 783, скончалось 26 тысяч 478 человек), в Италии (218 тысяч 268, скончалось 30 тысяч 395 человек) и в Великобритании (215 тысяч 260, скончалось 31 тысяча 587 человек).

По состоянию на 9 мая в Псковской области общее количество заражённых коронавирусом возросло до 293 человек. В России заболело 198 676 человек.

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