Михаил Ведерников поблагодарил авторов фильма «Полёт со Знаменем Победы»

23:47, 09 мая 2020, ПАИ

«От всей души благодарю всех, кто помогал в создании этой работы», – поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram авторов документального фильма «Полёт со Знаменем Победы».

«Полёт со Знаменем Победы» – документальный фильм, который был снят при поддержке областного отделения Сбербанка и студии «Планета кино». Рассчитываю, что покажем ленту на ГТРК «Псков», – рассказал губернатор.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников выразил управляющей Псковским отделением ПАО Сбербанк Анне Тарасенко. Фильм передадут в школы Псковской области для показа детям.

Съёмки документальной ленты были завершены в начале мая.