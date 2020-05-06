Завершены съёмки документального фильма «Псков. Полёт со Знаменем Победы»
Завершены съёмки документального фильма «Псков. Полёт со Знаменем Победы». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по подготовке к Дню Победы 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Очень познавательная лента, которая во всех подробностях расскажет историю Знамени Победы и обстоятельства его рождения, – отметил Михаил Ведерников. – Я надеюсь, что мы найдём возможность на ГТРК этот фильм показать».
Съёмки фильма, который будет доступен и для слепых людей, профинансировал ПАО «Сбербанк».