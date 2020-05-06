Завершены съёмки документального фильма «Псков. Полёт со Знаменем Победы»

12:26, 06 мая 2020, ПАИ

Завершены съёмки документального фильма «Псков. Полёт со Знаменем Победы». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по подготовке к Дню Победы 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень познавательная лента, которая во всех подробностях расскажет историю Знамени Победы и обстоятельства его рождения, – отметил Михаил Ведерников. – Я надеюсь, что мы найдём возможность на ГТРК этот фильм показать».

Съёмки фильма, который будет доступен и для слепых людей, профинансировал ПАО «Сбербанк».