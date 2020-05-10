0
00:05
Фонарики Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:30
Псковские парапланеристы поздравили псковичей с 75-летием Победы
22:59
До +20°C потеплеет в Псковской области 10 мая
22:43
Видео: пскович спел для соседей праздничные песни в деревне Борисовичи
22:26
Небольшой воздушный парад в честь 75-летия Победы состоялся в посёлке Серёдка Псковского района
21:00
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
20:01
«Фонарики Победы» зажгут в Псковской области
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

Коронавирус не распространяется в воде, так как это респираторный вирус и передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой  на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», - рассказал Михаил Лебедев.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что жара и солнечные лучи снижают активность коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания В Петербурге продлили ограничительные меры из-за пандемии до 31 мая Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом «На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки В Псковской области растёт количество выздоровевших после коронавируса 293 человека заразились коронавирусом в Псковской области О пандемии, новой политической жизни и дачниках: Большое интервью с Александром Котовым До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области в День Победы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фонарики Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 мая 2020
Фонарики Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские парапланеристы поздравили псковичей с 75-летием Победы
09 мая 2020
Псковские парапланеристы поздравили псковичей с 75-летием Победы
До +20°C потеплеет в Псковской области 10 мая
09 мая 2020
До +20°C потеплеет в Псковской области 10 мая
Видео: пскович спел для соседей праздничные песни в деревне Борисовичи
09 мая 2020
Видео: пскович спел для соседей праздничные песни в деревне Борисовичи 1
Небольшой воздушный парад в честь 75-летия Победы состоялся в посёлке Серёдка Псковского района
09 мая 2020
Небольшой воздушный парад в честь 75-летия Победы состоялся в посёлке Серёдка Псковского района
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
09 мая 2020
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
«Фонарики Победы» зажгут в Псковской области
09 мая 2020
«Фонарики Победы» зажгут в Псковской области
Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом
09 мая 2020
Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом

Идет загрузка...