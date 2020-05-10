Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

09:13, 10 мая 2020, ПАИ

Коронавирус не распространяется в воде, так как это респираторный вирус и передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», - рассказал Михаил Лебедев.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что жара и солнечные лучи снижают активность коронавируса.