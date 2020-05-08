Жара в +30 градусов и солнечные лучи снижают активность коронавируса
Жара и солнечные лучи снижают активность коронавируса, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре +30 градусов по Цельсию и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность», — отмечается в сообщении. При температуре +70 градусов вирус полностью дезактивируется.
Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
Ранее Гидрометцентр спрогнозировал в России рекордно жаркий год.