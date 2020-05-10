308 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 15 человек. Всего в регионе зарегистрировано 308 случаев заболевания, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Увеличилось количество заражённых в Пскове, Гдовском, Невельском, Опочецком, Островском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском, Струго-Красненском и Усвятском районах.
На данный момент проведено 12 830 исследований.
Статистика по районам: Псков – 94 случая, Бежаницкий район – 1, Великие Луки – 24, Великолукский район – 3, Гдовский район – 16, Дедовичский район – 7, Дновский район – 1, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 29, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 25, Опочецкий район – 6, Островский район – 43, Палкинский район – 1, Печорский район – 6, Плюсский район – 1, Порховский район – 4, Псковский район – 21, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район – 2, Пыталовский район – 2, Себежский район – 2, Струго-Красненский район – 7, Усвятский район – 1.
На 9 мая количество заражённых было 293 человека.