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Общество

Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Невалённая отметила, что День Победы, проведённый в новом формате, получился даже более душевным и семейным.

«Особенность сегодняшнего праздника в том, что не было массовых мероприятий, но мне кажется, что без в хорошем смысле слова праздничной суеты удалось побольше и душевно пообщаться с ветеранами. Во мне именно это общение в большей степени оставило добрый след. Вчера была акция «Звонок ветерану», им это было приятно и радостно, они с удовольствием разговаривали. Поражает их оптимизм победителей, как я его называю, стойкость духа и неподдельная радость жизни – все они радостны и позитивны, и никто из них не сетовал и не пожалел, что нет каких-то застолий и грандиозных мероприятий», сказала Галина Невалённая.

Спикер подчеркнула, что в ходе душевного разговора удалось послушать рассказы ветеранов: они говорят, что сегодня жизнь стала радостнее, и отмечают перемены к лучшему. Желают всем добра и здоровья.

«Наша семья тоже участвовала во многих акциях и в «Окнах Победы», и зажигали «Свечу памяти». Конечно,  хотелось бы пройти, как и в прошлом году, в Бессмертном полку (мы достали все портреты), но, как я понимаю, ещё будет время, все мероприятия проведём. Зато получилось переосмыслить», отметила главврач.

По словам собеседницы, праздник, безусловно, удался – нет ни одной семьи, которая бы не участвовала в праздничных акциях.

«Ведь самое главное – это память, это чувство, как в песне, «со слезами на глазах». Каждая семья прониклась уважением к нашим ветеранам. Мне понравилось, что был живой оркестр, который ездил по городу. Когда мы по городу ездили, хотелось рассмотреть и увидеть все окна Победы – так это трогательно! Не было излишней суеты, и праздник получился более душевным», сказала Галина Невалённая.

Она отметила, что самое главное во всех акциях – это связь поколений. Замечательно, что дети участвовали вместе со взрослыми: украшали окна, пели песни на балконах и зажигали свечи. А значит, такие семейные акции обязательно приживутся, потому что помнить и чтить своих родных это святая традиция многих семей.

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