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Общество

Псковичи украшают «Окна Победы» в своих домах и квартирах

Родители вместе с детьми украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы». Фото: пресс-служба администрации города Пскова.

Псковичи продолжают подготовку к празднованию Дня Победы, пусть и в режиме изоляции. Например, родители вместе с детьми украшают окна своих квартир и домов символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, учащиеся школы № 5 имени героя РФ М.Н. Евтюхина 10-летний Максим Михайлов из 3Б класса вместе с мамой украсили окна квартиры. А первоклассники из 47-й школы Алина и Влад Орловы готовились к празднику под руководством бабушки.

Стать участником акции ещё не поздно. Любой желающий до 9 Мая может украсить окна своих домов георгиевскими лентами, красными звёздами или написать слова благодарности в адрес ветеранов и выложить фотографии в любых социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.

8 мая губернатор объявил, что праздничный салют 9 Мая в Пскове не состоится.

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