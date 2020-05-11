Путин поручил разработать план снятия ограничений в регионах с 12 мая
Владимир Путин поручил Правительству России и рабочей группе Госсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, вызванных пандемией коронавируса, к 12 мая. Поручения президента России опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства поручил подготовить план поэтапного снятия ограничений, определив сроки, критерии и параметры, а также последовательность действий с учётом региональных особенностей.
До 1 июня кабинет министров должен разработать общенациональный план действий, «обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».
В этом же документе президент просит поддержать волонтёров, участвующих в борьбе с коронавирусом, ввести льготное исчисление стажа работы медиков и оказать помощь социально ориентированным НКО.
Владимир Путин 11 мая проведёт совещание и обсудит возможности продления нерабочих дней. Время заседания уточняется.