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Политика

Владимир Путин 11 мая проведёт совещание и обсудит возможности продления нерабочих дней

Президент Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, на котором будет обсуждаться ситуация распространения коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее на совещании с главами регионов 28 апреля Владимир Путин озвучил решение о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил, что необходимо начать готовиться к постепенному выходу из ограничительных мер.

Ранее президент поручил проработать меры поддержки для работников социальных учреждений, которые трудятся в тяжёлых условиях в ситуации распространения коронавируса. 

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