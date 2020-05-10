Владимир Путин 11 мая проведёт совещание и обсудит возможности продления нерабочих дней

19:04, 10 мая 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, на котором будет обсуждаться ситуация распространения коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее на совещании с главами регионов 28 апреля Владимир Путин озвучил решение о продлении нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил, что необходимо начать готовиться к постепенному выходу из ограничительных мер.

Ранее президент поручил проработать меры поддержки для работников социальных учреждений, которые трудятся в тяжёлых условиях в ситуации распространения коронавируса.