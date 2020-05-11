Зарплатные кредиты предпринимателей полностью спишут при условии сохранения штата

17:13, 11 мая 2020, ПАИ

Если российские предприниматели сохранят 90% штата во время пандемии коронавируса, то кредит на зарплату выплатит за них государство. О новой кредитной программе поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях рассказал президент России Владимир Путин во время совещания 11 мая.

С 1 июня в России заработает льготная программа кредитования для предпринимателей под 2%. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Такая поддержка позволит обеспечить 7 миллионов рабочих мест.

При этом, если в течение всего срока кредитования предприниматель сохранит 90% занятости, кредит и проценты за него оплатит государство. Если бизнесмен сохранит 80% численности штата, ему спишут половину кредита.

Также Владимир Путин объявил, что 12 мая в России завершается период нерабочих дней.