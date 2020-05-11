12 мая в России завершается период нерабочих дней

16:24, 11 мая 2020, ПАИ

Период нерабочих дней, объявленный в России в связи с пандемией коронавируса, завершается 12 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания 11 мая.

В связи с этим все субъекты должны сформировать планы по снятию ограничений с учётом реальной ситуации на местах, а также обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил. Владимир Путин отметил, что конкретные решения по снятию ограничений остаются за главами регионов.

Глава государства подчеркнул, что число коек в государстве выросло до 130 тысяч, резерв аппаратов ИВЛ сформирован. В регионах есть возможность оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей экономики завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется», – сказал президент.