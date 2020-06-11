«Чёрные лесорубы» в Красногородском районе остаются безнаказанными

16:36, 10 июня 2020, ПАИ

18 административных протоколов составили на лесозаготовителей, которые незаконно вырубают лес в Красногородском районе. Однако по всем административным актам получен отказ. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Лес на землях сельскохозяйственного назначения в Красногородском районе вырубается варварски», - подчеркнула глава муниципалитета.

Кроме того, грузовики приводят в негодность дороги. «Если с арендаторами можно договориться по поводу ремонта, то с «чёрными лесорубами» диалога нет. Работают не местные, а только приезжие», - рассказала Валентина Понизовская. При этом в районе отсутствует техника, при помощью которой можно было бы отремонтировать разбитые дороги.

Лесорубы избегают ответственности в связи с тем, что земли сельхозназначения не относятся к лесному фонду. «Пока идёт тяжба, на этих участках не останется леса. Очень печально. Особенно, когда здесь живешь и видишь это каждый день», - сказала Валентина Понизовская.

В марте этого года Валентина Понизовская записала на видео, как орудуют нелегальные лесозаготовители в Красногородском районе.