145 миллионов просмотров набрало видео псковича в «Тик-Токе»

10:38, 12 июня 2020, ПАИ

За четыре года 24-летний пскович Владимир Полянский набрал миллионы подписчиков в своих соцсетях. Бывший паркур-атлет, чемпион России снимает забавные и весьма опасные видеоролики для своих аккаунтов. Рекордный «Тик-Ток» псковича собрал 145 миллионов просмотров. Псковское агентство информации поговорило с Владимиром Полянском о творческом процессе.

Большинство его видео выстреливают по двум причинам: во-первых, автор делает их искренне, руководствуясь творческим порывом, а не деньгами; во-вторых, он делает такие трюки, которые большинство зрителей даже не попробуют сделать за всю жизнь.

В своей творческой работе Владимир Полянский делает сальто, попутно стреляя из оружия или кидая топор в мишень, катается в грязи, хватается за проезжающие мимо машины. «Если бы я делал трюки со страхом внутри себя, скорее всего, я бы просто падал, потому что страх рождается там, где есть неуверенность. Нужно быть уверенным в своих действиях (неважно, что это: экзамен или прыжок лицом в грязь), и эта уверенность открывает многие двери», – считает молодой человек.

А вот 145 миллионов просмотров по воле случая собрало совсем не экстремальное видео.

Корреспондент Псковского агентства информации поговорил с звездой соцсетей из Пскова и выяснил, как на его творчество повлияла амнезия, как реагируют алкоголики на его трюки и сколько можно заработать на его аккаунтах.