Как псковский тиктокер набрал подписчиков больше, чем у Little Big

10:10, 12 июня 2020, ПАИ

24-летний пскович Владимир Полянский взрывает соцсети безбашенными видеороликами, шокирует прохожих сальто на ровном месте, падает лицом в грязь и делает трюки с топорами, огнестрельным оружием, да и обычными зонтами. В «Тик-Токе» у него больше подписчиков, чем у Ивлеевой, Билана и группы Little Big, – 2,9 миллиона, рекордное видео набрало 145 миллионов просмотров. О том, как на его творчество повлияла амнезия, сколько сотен дублей было у популярного в Пскове видео с зонтом и (как же без этого!) сколько можно заработать на таком аккаунте, рассказал Псковскому агентству информации чемпион России по паркуру, создатель популярных видеороликов Владимир Полянский.

Помогла амнезия

Владимир Полянский 13 лет занимается паркуром. Тогда, в 2007 году, это было редкое, экстремальное увлечение, которое позже переродилось в спортивную дисциплину. Стремление к движению и опасным фокусам у парня с детства. В 2015 году пскович стал чемпионом России по паркуру и обрёл популярность в Европе. Профессиональную карьеру Владимир завершил в 2017 году: после неудачного исполнения трюка он заработал амнезию. Сейчас продолжает заниматься паркуром на любительском уровне, а свои навыки крутить сальто и не только использует уже на других площадках – в соцсетях.

«Это было уникально!» – так пскович характеризует опыт амнезии. Он уверен, что именно травма подсказала ему нужный путь. «Иногда мне кажется, что я подписал контракт с дьяволом, когда был в амнезии, потому что именно после этого пришло полное и конкретное ощущение того, что я должен делать. Вижу что-то, мне заливается в мозг какая-то идея и куча дофамина вместе с этим. Записываю в заметки, и потом моя задача – исполнить это, снять на видео и показать миру», – делится он.

300 дублей ради пяти секунд

В мае, наверное, самым популярным видеороликом среди жителей Пскова стал трюк с зонтом: парень подкидывает закрытый зонт, который при помощи ветра раскрывается и прилетает ему прямо в руку. В «Тик-Токе» видеозапись набрала 1,8 миллиона просмотров, ещё сотни тысяч человек увидели запись в других соцсетях и СМИ.

От момента рождения идеи до выпуска видеоролика иногда проходит два-три дня, а иногда – годы. «Приходит мысль, идея, которую я записываю (у меня есть свои блокноты, заметки), потом происходит препродакшн. Если это зонт, то нужен зонт, погода, ветер – всё, как в кино, только это маленький видеоролик. Идёт подготовка, тренировка, репетиции. А потом – съёмки», – объяснил парень.

Бывают и шедевры с одного дубля. «Мы с ребятами играли в баскетбол. Естественно, меня было не остановить: я взял мячик, сделал заднее сальто, и мяч попал в кольцо. Это было по фану, на лёгкости, на искренности – обычно так, без погони, и рождаются прикольные, уникальные файлы», – рассказал Владимир Полянский.

А вот для видео с зонтом понадобилось 300 дублей, не считая тренировок. 300 дублей на Октябрьском проспекте, а до этого ещё 250 при поисках места записи. «Физически это сложно, но когда я в потоке, погружён, то не чувствую усталости. Но после съёмок я буквально упал на кровать», – вспомнил пскович.

«Он забрал две тысячи и исчез»: неудачи с реквизитом

Несмотря на немалую популярность в соцсетях, Владимир пока не набрал команду для своего проекта. Операторами часто выступают знакомые, друзья и даже прохожие. «На съёмки я обычно нанимаю ребят-непрофессионалов, даю им шанс, возможность – и это круто работает. Кадр выглядит иногда неаккуратно, но очень живо», – говорит Владимир.

Иногда со съёмками помогают даже незнакомые люди. Как-то прохожий попросил у парня сигаретку, а тот в ответ – снять его на видео. Но в основном даже непрофессиональные операторы работают у Владимира за зарплату – за половину суммы с продажи видеоролика.

А вот с реквизитом приключаются разные истории. «Он забрал две тысячи и исчез», – так завершилась «сделка» с водителем огромного грузовика с бетономешалкой, по которой решил пробежаться псковский тиктокер.

«Я увидел на стройке бетономешалку, у неё крутился барабан, и я подумал: почему бы не пройти по ней, как по беговой дорожке?» – рассказал парень.

Но сделать удалось только парочку пробных кадров. Автор договорился с водителем автобетоносмесителя, заплатив ему, сделал пару дублей в повседневной одежде на телефон, но дальше проект не пошёл: бетономешальщик пропал.

Позитивный фидбек от алкоголиков, 02 – от прохожих

В соцсетях у Владимира Полянского миллионы подписчиков (только в «Тик-Токе» за его творчеством следят 2,9 миллиона человек), а у прохожих не всегда бывает позитивная реакция на его «выкрутасы».

«Люди реагируют зачастую одинаково: либо это элемент пассивной агрессии, либо безразличие. Очень редко, и всегда меня это радует, получаю какой-то позитивный фидбек [обратная связь. – ПАИ] с улыбкой и репликой: «Круто, пацан, давай пять!». Обычно это делают алкоголики – так уж повелось», – рассказывает пскович.

Иногда неподдельная реакция прохожих – полное недоумение и «глаза на лбу» – попадает в кадр и собирает миллионы просмотров, как в случае с бабушками, которые случайно увидели сальто Владимира в петербургском метро.

По иронии судьбы разговаривать с полицейскими паркуристу пришлось именно после съёмок вайна [короткий видеоролик. – ПАИ], в котором он убегает от полиции. Реквизит для съёмок – наручники и форму – взяли у друзей. На видео парень в роли преступника убегал от правоохранителей. Когда очевидцы раскусили фейк-полицейских, максимально быстро позвонили в 02. К счастью ребят, съёмочной группе удалось всё уладить.

Можно ли заработать на соцсетях?

Тяга к самовыражению через резкие, опасные и необдуманные действия у псковича с детства. Поэтому он начал заниматься паркуром в 11 лет и не прекратил после травмы. Главное – отпустить чувство страха. «Если бы я делал трюки со страхом внутри себя, скорее всего, я бы просто падал, потому что страх рождается там, где есть неуверенность. Нужно быть уверенным в своих действиях (неважно, что это: экзамен или прыжок лицом в грязь), и эта уверенность открывает многие двери», – считает молодой человек.

Его бесстрашие нравится людям, потому что сами они никогда не пробовали пройти по краю крыши, ухватиться за несущийся мимо автомобиль или прыгнуть вниз головой в мусорный бак. Пользователей соцсетей со схожим контентом достаточно, объясняет парень, но в творческий проект свои аккаунты превратили единицы.

Конечно, такие странички, как у Владимира Полянского, могут приносить владельцу немалую прибыль. Если парень уступит «территорию» менеджерам, то реклама будет приносить до 700 тысяч рублей в месяц. Пока он занимается этим сам и строго фильтрует предложения, аккаунт приносит до 100 тысяч.

Хотя, если бы в России было построже с контролем за авторским правом, реклама бы и не понадобилась, считает тиктокер. «Если бы мне платили за все показы, что я имею, то я бы давно был крепким миллионером», – говорит он. Дело в том, что видеоролики перед продажей телеканалам и другим платформам лицензируют специальные компании (под процент, конечно). Но так уж повелось, что многие платформы берут чужие видеозаписи (читай: художественные произведения) без спроса и тем самым нарушают авторские права.

Пока что пскович, несмотря на миллионную публику, не готов превратить творческий порыв в сплошную коммерцию. Популярность – дело второстепенное, уверен парень. «Соцсети для меня – это та галерея, куда я помещаю свои творческие работы, – объясняет Владимир. – Секрет успеха в моём случае прост – это сердце. Если человек делает от сердца, без каких-то корыстных побуждений, желания хайпануть, слушает себя, то рано или поздно он приходит к тому, что его начинают смотреть. Он начинает в себе раскрывать что-то уникальное, что заставляет его светиться, полыхать огнём, и люди это чувствуют и тянутся к этому».