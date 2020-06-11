«Чёрные» лесорубы, 5 миллиардов и разбитые дороги: Интервью с Валентиной Понизовской

16:43, 11 июня 2020, ПАИ

10 июня в проекте «Дистанционка» ПАИ-live участвовала глава Красногородского района Валентина Понизовская. В разговоре с Александром Машкариным она рассказала о достижениях и проблемах района, об особенностях борьбы с коронавирусом в сельских условиях и о том, почему 1 июля надо идти и голосовать «за».

Один штраф

– Валентина Владимировна, расскажите, как у вас складывается ситуация со сдерживанием или с борьбой с пандемией коронавируса в районе?

– Ситуацию в районе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции можно оценить как стабильную. В целях предупреждения распространения инфекции проводятся профилактические мероприятия, вместе с сотрудниками полиции и сотрудниками администрации информируем население о серьезности этого заболевания, о необходимости обязательного исполнения указов губернатора и тех решений, которые принимаем на местном уровне.

– Как жители реагируют? На расслабоне или все-таки считаются с теми мерами, которые предписывает им указ? В Пскове люди, признаться, гуляют спокойно и, несмотря на ограничительные меры, более попустительски относились к призывам региональных и муниципальных властей. Я знаю, что в муниципалитетах люди прислушиваются к тому, что им говорят власти. Как у вас?

– Хочется сказать о прогулках, что наш район – в большей степени сельская местность. Поэтому здесь не столь остро стоит эта проблема. Конечно, мы требуем выполнения указаний губернатора и Роспотребнадзора в торговых сетях, чтобы все были в масках, в перчатках, за этим строго следим. Можно сказать, что люди все-таки прислушиваются и свое здоровье берегут и берегут здоровье окружающих.

– У вас доходило до штрафов? Были ли люди или предприниматели, которые проявляли несознательность и которых пришлось наказывать?

– Составлено 11 административных протоколов, привлечен один человек, но это не предприниматель, а именно простой гражданин, который проигнорировал именно ношение маски, – на него наложен штраф 1000 рублей.

– Это не так много на самом деле: одно взыскание.

– Одно взыскание, да.

Важна любая сумма

– Валентина Владимировна, расскажите, пожалуйста, как у вас обстоит дело с реализацией национальных проектов? В Псковской области много говорят об этом, большие федеральные, региональные средства направляются на реализацию нацпроектов. Красногородский район вниманием с этой точки зрения не обойден?

– Нет, конечно, мы тоже не обделены вниманием. И для нашего района, ограниченного в финансовых средствах, участие в национальных проектах позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы. Для нас важна любая сумма, поэтому мы стараемся активно участвовать в реализации проектов. В прошлом году по проекту «Образование» в целях создания условий для занятий физкультурой, спортом мы ремонтировали спортивный зал в Красногородской средней школе. В этом году запланирован ремонт спортзала в Ильинской средней школе, уже пройдены все конкурсные процедуры, подрядчик определен. Также в Ильинской школе мы будем ремонтировать кровлю, конкурсные процедуры идут. На базе нашей базовой школы – Красногородской средней школы – создается центр «Цифровая образовательная среда».

По проекту «Культура» в прошлом году мы отремонтировали фасад здания танцевального зала районного Дома культуры. Внутренние работы мы выполняли чуть раньше (в 2018 году), а уже в этом году запланирован ремонт районного Дома культуры и приобретение оборудования. Сумма, конечно, незначительная – миллион 100. К сожалению, конечно, у нас все учреждения культуры требуют капитального ремонта, и хотелось бы, чтобы суммы выделялись достаточные для того, чтобы проводить ремонт в должной мере.

– Этого хотят все районы на самом деле.

– Да. Но, к сожалению, очень долгое время на культуру меньше всего было уделено внимания. Я понимаю, что не только наш район оказался в такой ситуации, но учреждения культуры сейчас все-все требуют капитального ремонта. По проекту «Демография» у нас открыты две воркаут-площадки – в деревне Платишино и в деревне Блясино, жители этих деревень и близлежащих деревень имеют возможность укрепить свое здоровье. Не один год мы работаем над комфортом городской среды. В прошлом году мы ремонтировали часть тротуара на улице Советской, в этом году эти работы продолжили, потому что средства выделяются не сразу на весь объект. В этом году работа по комфортной городской среде у нас уже закончена. Конечно, хочется верить, что и другие направления нацпроектов в районе получат свое развитие.

– Вы тесно работаете с региональными властями. И все мы понимаем, что очень многое зависит от муниципалитетов, от того, насколько качественными окажутся муниципальные заявки на получение средств. У вас есть какие-то планы на 2021 год в этом направлении?

– На 2021 год мы планируем ремонт общественной территории – нашей площади, улицы Анны Никандровой. Планируем ремонт Красногородской средней школы – это все в планах. И конечно, уже несколько лет у нас есть такая задумка, которую мы пытаемся начинать осуществлять уже в этом году. Это здание, которое мы должны отремонтировать под Дом народного быта и творчества, где сможем разместить наш музей района. Большое спасибо нашему инвестору ВСГЦ, которые помогли нам оформить это здание – бывший офис райпо. И надеемся еще на их финансовую поддержку в плане ремонта. Все, конечно, они не сделают, но обещают помочь. Вот такие задумки. У нас еще очень большая проблема: мы хотим видеть тротуар на улице Пушкина в поселке Красногородск. Это региональная дорога, очень оживленная, по которой дети ходят в школу, в интернат, в поликлинику и детский сад. В связи с тем, что у нас идет строительство свиноводческих комплексов, значительно увеличился поток транспорта, и в частности на этой улице. Поэтому мы уже разговаривали с председателем комитета по транспорту Борисом Андреевичем Елкиным. Возможно, в этом году у нас получится начать работы по смете для этой улицы на оборудование тротуаров. Задумок очень много.

– Валентина Владимировна, вы сейчас упомянули в разговоре о том, что в районе возводятся свиноводческие комплексы. Это же инвесторы, да?

– Да.

– А какой там размер инвестиций, напомните, пожалуйста?

– Более 5 миллиардов.

– Это очень много для района. Району что-то в муниципальный бюджет перепадает от инвестора?

– В поселение поступает подоходный налог, земельный налог. Занятость нашего населения тоже есть. Тех, кто хотят работать, великолучане с удовольствием принимают на работу. Но именно те, кто хотят работать. Многие хотят, скажем так, получать заработную плату – а там нужно зарабатывать. Те, кто желает работать, работают и достойную заработную плату получают.

– Какой сейчас средний размер заработной платы в районе?

– 24 тысячи, с копеечками даже: 24 600.

– Это из-за того, что у вас есть инвестор? Это, в общем-то, нормальная зарплата.

– У нас и бюджетная сфера: там прошло повышение заработной платы. Сыродельный завод, теплоснабжающие организации, ну и, конечно, великолучане тоже нам дают средства.

Существенные вырубки «несуществующих» лесов

– Допустим, кто-нибудь из Пскова захотел приехать в Красногородский район. Расскажите, пожалуйста, что у вас интересного можно посмотреть?

– У нас район, который богат лесами, озерами. Посмотреть можно старинный вал, наши церкви (среди них есть и уникальные). У нас есть Лямоновский парк, где когда-то бывал Пушкин у своего лицейского друга Гончарова. И вообще очень красивые места!

– Знаю, что вам красивые места сейчас некоторые товарищи портят. Что у вас с лесозаготовителями? Постоянно эта проблема всплывает и в вашем районе, и в некоторых соседних. Как-то удалось договориться или найти управу на них?

– Вы затронули, конечно, очень больную тему. Исторически сложилось, что территория нашего района богата лесами. Была. В прошлое я не буду вдаваться, но скажу, что на сегодняшний день. Гослесфонд в большей степени находится в аренде, арендаторы его выпиливают. Конечно, производят новые посадки, но когда эти посадки будут лесом – вопрос. Мы (я имею в виду нас, местных жителей) приезжаем на излюбленное место пособирать ягод, грибов – а оказывается, леса уже нет. Раньше от лесников звучала такая фраза: «Лес не созрел». Теперь как-то созрело все разом.

– Пилят без разбора.

– Да. И еще, скажем так, на протяжении почти двух лет у нас еще одна проблема возникла, когда начали выпиливать хвойные породы деревьев на землях сельхозназначения. За годы после развала Союза, после ликвидации колхозов, совхозов на землях сельхозназначения, которые когда-то пахались, сеялись, тоже вырос лес. Так вот, сейчас этот лес варварски уничтожается, порубочные остатки не убираются, территория захламляется – все это создает угрозу пожарной безопасности. Все дороги – лесные, полевые – разбиты. Даже к некоторым захоронениям нет возможности подъехать. И если с арендаторами можно договариваться о частичном ремонте, то с этими «черными лесорубами», как мы их называем, вообще диалога нет. И хочется отметить, что работают не местные – работают только заезжие. А у нас в районе, к сожалению, даже техники такой мощной нет, чтоб отремонтировать после них дороги: вот в какое месиво они все превращают. Сотрудники администрации, осуществляющей муниципальный земельный контроль, только в этом году составили 18 протоколов. Они переданы в полицию, но, к сожалению, привлечь к ответственности пока никого не удалось. На все заявления получен отказ в связи с тем, что эти земли не относятся к лесному фонду, а, как понимаем сами, на землях сельскохозяйственного назначения не может расти лес. Вот такой получился пробел в законодательстве. И нехорошие люди этим пробелом воспользовались и уничтожают наши дорогие ресурсы.

– Но есть какие-то подвижки? Вам кто-то помогает в решении этого вопроса, чтоб закрыть те же дыры в законодательстве? Например, перевести земли сельхозназначения в земли лесного фонда?

– Это все не так просто. Определенные участки мы уже подобрали для перевода в земли лесного фонда, но пока вся эта тяжба идет, и на этих участках уже не останется леса.

– Печально.

– Процедура оформления очень длинная. Печально, очень печально. Особенно печально, когда здесь живешь и это видишь каждый день – и беспомощен что-либо сделать. Но мы свою работу выполняем исправно. Буквально час назад сотрудники опять уехали по звонку от местного населения о том, что пилят лес.

«Дорога жизни»

– Понятно, что с лесными дорогами не очень хорошо, а с дорогами муниципального, регионального значения что у вас происходит? Удается ли их поддерживать в нормальном состоянии?

– В районе общая протяженность дорог – 516 с половиной километров, 287,8 – это наши муниципальные дороги. Конечно, мы стараемся их поддерживать в нормальном состоянии, обеспечивающем условия проезда, в хороших условиях, чтобы люди ездили по нашим дорогам. Как обычно, мы проводим текущие работы: грейдирование, подсыпаем песчано-гравийной смесью, скашиваем траву, кустарники срезаем на обочинах. И если смотреть по прошлому году, на содержание дорог мы использовали 5 с лишним миллионов. Кроме того, ремонтировали улицу Комсомольскую – 500 с лишним метров в поселке асфальтировали, новое покрытие переложили. Занимались ремонтом дворовых территорий и проездов к этим территориям в деревне Блясино (4-й, 5-й дом). В этом году уже отремонтировали мост в Березницы, кустарники вырубаем на обочинах дорог. К сожалению, погодные условия, аномальная зима проблем много сделали. Поэтому где-то подсыпка, где-то грейдирование – расходуем средства и на эти работы, то есть стараемся поддерживать свои муниципальные дороги в нормальном состоянии. А с дорогами регионального значения, конечно, у нас большая проблема: это дорога Опочка – Красногородск до границы с Латвийской Республикой. Мы находимся посерединке, и у нас, получается, и в сторону Опочки асфальтовое покрытие разбито, все в ямах, и в сторону Латвийской Республики. То есть обязательно нужен ремонт этой дороги. Плюс ко всем дорога на Велье, которая выходит на трассу Санкт-Петербург, – мы ее называем «дорогой жизни», потому что все поездки на Псков – по ней. Мы через Опочку стараемся меньше ездить: это 30 лишних километров. Но сейчас, учитывая то, что идет и великолукское строительство, и поток машин, дорога превращена в подобие дороги, находится в плохом состоянии. Поэтому надеемся, что все-таки будет обращено внимание на две наших очень важных для поселка дороги.

«Иду и голосую за»

– Еще один вопрос, который касается приближающейся даты. 1 июля, вы знаете, назначена дата общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, и ваш муниципалитет, как и все остальные, к этой дате готовится. Скажите, пожалуйста, вы сами успели познакомиться с теми поправками, которые предлагаются, и, может быть, вообще перечитали Основной Закон, раз появился такой замечательный повод?

– Конечно, с поправками я ознакомилась. Во-первых, Конституцию мы знаем еще со школьных времен: это наш Основной Закон, в котором все наши интересы и права отражены. К сожалению, перечитать Конституцию вновь я не смогла, но о поправках, которые вынесены на обсуждение, уже теперь на голосование, что сказать? Ведь это все для нас, для людей. Они защищают человека труда, гарантируют обязательное социальное страхование, закрепляется МРОТ (минимальный размер оплаты труда), прожиточный минимум, социальные гарантии, то, что индексация пенсий будет проводиться. И если говорить о природных богатствах наших, конечно, я и за сохранение природного богатства. Может, как раз эти поправки в Конституцию помогут нам что-то сделать с нашими лесными богатствами. А как жителю приграничного района мне важна поправка о защите территориальной целостности. Одним словом, я иду 1 июля и голосую за.