Энергетики восстановили основную сеть после урагана в Псковской области

08:57, 12 июня 2020, ПАИ

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть после урагана, прошедшего накануне в юго-восточной части Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

В настоящее время энергетики продолжают работать по локальным заявкам потребителей. В филиале сохраняется режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой грозовой активностью.

Вечером 11 июня состоялось рабочее совещание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителями профильных органов исполнительной власти региона, регионального управления МЧС России, главами Локнянского и Бежаницкого районов и директором Псковского филиала сетевой компании Александром Михайловым.

Михаил Ведерников отметил, что основной удар урагана с ливнями, грозами и градом, обрушившегося на Псковскую область во второй половине дня 10 июня, пришёлся на Бежаницкий и Локнянский районы.

Александр Михайлов рассказал, что утром 10 июня филиал был переведён в режим повышенной готовности, что позволило в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства на устранение нештатных ситуаций.

К восстановительным работам в Бежаницком и Локнянском районах было привлечено 34 бригады, 151 человек, 39 единиц техники. Дополнительно задействовали мобильные подразделения и спецтехнику (пять бригад, состоящих из 26 человек и 9 единиц техники) из северного и южного производственных отделений филиала, две бригады из исполнительного аппарата филиала.

Глава региона поблагодарил энергетиков Псковского филиала «Россети Северо-Запад» за ответственный подход. «Я вас хочу поблагодарить за оперативное включение и за то, что смогли мобилизовать не только те бригады, которые должны обслуживать территорию этих муниципалитетов в плановом порядке, но и оперативно перебросили резервы из Пскова и соседних районов. Это хороший пример, как быстро можно восстанавливать электроснабжение в интересах жителей», – подчеркнул Михаил Ведерников.