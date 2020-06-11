Горизонтальный ливень со скоростью 24 метра в секунду разрушал дома в Псковской области

15:07, 11 июня 2020, ПАИ

Горизонтальный ливень со скоростью 24 метра в секунду разрушал дома в Бежаницком районе Псковской области. Днём 10 июня здесь разыгралась стихия с грозой, градом, ливнем и сильным ветром. Возникновение необычного явления объяснила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«За счёт очень сильного ветра дождь из вертикального превратился в горизонтальный поток: капли дождя сносились под углом. По данным, которые нам представили энергетики, мы оценили скорость ветра в 24 метра в секунду. На самом деле, конечно, дождь шёл из облачности», - отметила метеоролог.

По её словам, вчерашняя стихия стала «очень локальным явлением», которое шло узкой полосой по территории Локнянского и Бежаницкого районов. Такие локальные явления характерны именно для летнего времени и именно для юга Псковской области - Бежаницкого, Локнянского, Невельского районов.

«Именно поэтому для установки доплеровского метеорологического локатора были выбраны Великие Луки. Вчера мы получали данные с локатора и видели, что в этой части региона идёт град, происходит усиление ветра, - рассказала Тала Нещадимова. - Все предупреждения были составлены в срок, заблаговременно. Предупреждения вообще идут вот уже несколько дней подряд. Подготовиться к этому событию, наверное, нельзя, но ожидать, что такое возможно, и закрепить всё то, что должно быть закреплено, время было».

«Горизонтальный ливень пережили жители деревни Фишнёво. У кого-то с дома сорвало крышу, кому-то выбило окна, раздавило сарай упавшим деревом. Потоки воды выбивали окна, вваливались в квартиру, вынося дверь в конце комнаты», - сообщала 10 июня районная газета «Сельская новь».