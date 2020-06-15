Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции

09:50, 15 июня 2020, ПАИ

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что пойдет голосовать по поправкам к Конституции, и назвала наиболее важные, на ее взгляд, изменения. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стало темой разговора на ПАИ-live 15 июня.

«Для меня важные поправки – те, которые касаются семьи, детей, целостности государственных границ», - отметила Наталья Плявинская.

Также спикер подчеркнула важность внесения волонтерской деятельности в Основной закон.

Ранее по поводу поправок к Конституции высказались Александр Седунов и Александр Братчиков. Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом.