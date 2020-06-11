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Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом

Фото Дарьи Хватковой

Историческим моментом назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников голосование по поправкам к Конституции. Об этом он сообщил во время интервью с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной 11 июня.

«Я пойду голосовать за поправки в Конституцию, - рассказал Михаил Ведерников. – Это исторический момент, и я не упущу возможность принять в нём участие».

Также глава региона отметил, что сделает всё возможное, чтобы как можно больше жителей Псковской области смогли высказать свою гражданскую позицию.

«Ситуация с коронавирусом показала, как важны такие поправки, как бесплатная медицина и финансовая поддержка», - отметил Ведерников, добавив, что сейчас в России сильный руководитель.

«Может случиться так, что правительство сменится и будет думать, оказывать гражданам меры социальной поддержки или нет, - отметил глава региона, добавив, что поправки к Конституции в этом случае защищают граждан. – В Конституции должно быть прописано всё, чтобы любой чиновник был обязан исполнить то, что прописано в основном законе государства».

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