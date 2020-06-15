Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса

14:52, 15 июня 2020, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре в требовании признать недействительными торги и сделку о приобретении помещения под ясли на 80 мест на улице Карла Маркса, 42 в Пскове. Решение от 10 июня 2020 года опубликовано на сайте Арбитражного суда Псковской области.

«Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил: в удовлетворении заявленных требований отказать», - говорится в документе.

31 марта 2020 года заместитель прокурора Псковской области подал исковое заявление «о признании торгов недействительными, о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки» в судебный орган.

Исковое заявление подавалось в интересах Псковской области в лице администрации региона. Ответчиками являлись Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения и «Псковжилстрой». Третьими лицами выступали комитет по закупкам, комитет по управлению государственным имуществом, комитет по региональному контролю и комитет по образованию Псковской области.

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Ранее прокуратура Пскова запустила судебную процедуру расторжения контракта на приобретение помещения под ясли на 80 мест для Центра лечебной педагогики Псковской области на улице Карла Маркса, 42.

«Вопрос о нарушениях и виновных рассмотрит суд», - высказался губернатор Михаил Ведерников по поводу этого дела.