Пандемия коронавируса негативно повлияла на программы борьбы с гриппом – ВОЗ

19:54, 15 июня 2020, ПАИ

ВОЗ сообщила, что пандемия коронавируса негативно сказалась на программе борьбы с гриппом. Это может стать причиной роста заболевших и неспособности выявлять новые вирусы гриппа, пишет ТАСС.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что надзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращён во многих странах.

«По сравнению с последними тремя годами мы наблюдаем резкое сокращение количества образцов, которые проверяются на грипп во всём мире», – отметил Тедрос Гебрейесус.

Сокращение наблюдений за гриппом объясняется несколькими причинами, в том числе перепрофилированием персонала и цепочек снабжения, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями.

«Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии», – отметил гендиректор ВОЗ.

По данным на 15 июня, в России коронавирусом заражено 537 210 человек.