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Общество

Ещё 8 246 человек заразились коронавирусом в России

В России за последние сутки количество заражённых коронавирусом увеличилось на 8 246 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус выявили в 83 регионах. У 2 832 пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавируса.

За сутки от коронавируса умерло 143 человека, за весь период – 7091. За всё время распространения инфекции в России выздоровело 284 539 человек.

В Псковской области коронавирусом заразился 1 901 человек.

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