«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту

«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту
Митрополит Псковский и Порховский Тихон на видеоконференции с выпускниками Сретенской духовной семинарии рассказал о выборе имени своему коту породы мейн-кун, сообщается в посвящённом питомцу Instagram-аккаунте.
«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» – молчит; «Викарий!» – молчит; «Владыка!» – «Мя-а-а-у!». Так он и стал Владыкой. И самое удивительно, что на него у меня нет аллергии. У меня, как вы знаете, всегда была дикая аллергия на котов. А тут аллергии нет», – рассказал митрополит.
2 июня домашнему питомцу митрополита исполнился ровно 1 год. Кот понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.