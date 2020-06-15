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«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту
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Общество

«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту

Источник: Instagram

Митрополит Псковский и Порховский Тихон на видеоконференции с выпускниками Сретенской духовной семинарии рассказал о выборе имени своему коту породы мейн-кун, сообщается в посвящённом питомцу Instagram-аккаунте.

«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» – молчит; «Викарий!» – молчит; «Владыка!» – «Мя-а-а-у!». Так он и стал Владыкой. И самое удивительно, что на него у меня нет аллергии. У меня, как вы знаете, всегда была дикая аллергия на котов. А тут аллергии нет», – рассказал митрополит.

Митрополит Тихон со своим домашним питомцем. Автор фото - Максим Бучнев

2 июня домашнему питомцу митрополита исполнился ровно 1 год. Кот понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.

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